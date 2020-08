Klimaatakkoord van Parijs of niet, in België is het gemiddeld al ruim 2,5 graden opgewarmd - en wat brengt de toekomst?

Hoe is de grafiek opgebouwd? Eerst is het algemeen gemiddelde gemaakt van de jaargemiddelden tussen 1850 en 1900 (alle jaargemiddelden voor Ukkel samen komen daar uit op ongeveer 8,8 graden Celsius). De balkjes geven aan of een bepaalde jaartemperatuur hoger of lager scoort. Zo zien we dat het in 1879 een heel koud jaar was, met gemiddeld 7,0 graden Celsius.

De trendlijn op de grafiek begint te lopen vanaf 1900. We zien naargelang de tijdslijn vordert steeds meer balkjes die naar boven pieken, en steeds hoger ook. De voorbije jaren zaten we rond de 11 graden, dus ruim 2 graden boven de referentiewaarde: 11,5 graden Celsius vorig jaar, 11,9 graden in 2018 (dat was toen ruim 3 graden boven de referentieperiode), 11,3 graden in 2017 en 10,7 graden in 2016.