Pleegouders gezocht voor blindengeleidehonden in opleiding: "Het is ongelooflijk fijn om te doen"

Twee honden hebben ze nu, Wiesje en Jurre. De oudste is 16 maanden, de jongste bijna 4. "Wiesje heeft minstens twee keer per dag een training", gaat Linda verder. "We nemen dan de trein, tram of bus of we gaan wandelen in een winkelcentrum. Soms nemen we ze 's avonds ook mee naar het theater. Op die manier maken we de honden nu al gewoon aan al de dingen die een blinde later graag wil doen of nodig heeft."