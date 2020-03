Bitse sfeer in Wetstraat gaat voort op sociale media, maar bestaat slechte politieke reclame wel?

Het afscheidsinterview met Gwendolyn Rutten in "Terzake" maandag inspireerde het socialemediateam van N-VA tot een filmpje dat gretig bekeken en gedeeld wordt op sociale media. De video toont uitspraken van Rutten waaruit, dixit N-VA, moet blijken dat Rutten door de jaren heen haar principes en waarden heeft laten varen voor haar eigen privileges.

De video is een montage van het recente gesprek, over onder meer confederalisme, in "Terzake" en beelden van een interview uit 2010, wanneer Rutten nog geen voorzitter is van Open VLD. Ook dat is een gesprek met VRT NWS, waarvan de oorspronkelijke beelden in hun volledigheid niet terug te vinden zijn. En het is dus ook niet duidelijk of Rutten een antwoord geeft op de vraag “Wat is confederalisme?” of “In hoeverre wil Open VLD confederalisme?”.