Politie in Geel, Laakdal en Meerhout wil internetcriminaliteit voorkomen

De politiezone werkt ook preventief: "Preventie is een heel groot luik binnen het plan. Het is de beste beveiligingsmaatregel tegen cybercriminaliteit. Het onderzoek naar internetcriminelen is heel complex, dus je kan beter voorkomen dat je er het slachtoffer van wordt. We gaan tips en adviezen geven over hoe mensen zich best kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit. Daarvoor willen we werken met vrijwilligers om toelichtingen te geven aan wie daar nood aan heeft."