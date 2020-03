Traditionele pruimentaart op Aswoensdag in Antwerpen

Hoe wordt dat gemaakt, zo'n pruimenvlaai? "We vullen een kruimel- of bladerdeeg met pruimenconfituur, of pruimenspijs voor de Antwerpenaren. We hebben ook taarten met halve, doorgesneden pruimen die we afwerken met rode confituur. Ik denk dat we er vandaag zo'n 500 gaan verkopen."

De klanten zijn er al vroeg bij: "Ik zet de traditie bij ons thuis voort en heb twee verschillen taarten gekocht, één met pruimenspijs en één met halve pruimen. Die laatste is mijn favoriet. Als je er in bijt en er zit genoeg pruimenspijs in, verdient dat een extra puntje."