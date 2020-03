Na nieuwe rellen en doden in India: waarom hebben zoveel hindoes een afkeer van moslims? 

Ik moet u nu even meenemen naar de 11e eeuw. Vanaf toen vielen opeenvolgende islamitische heersers vanuit Afghanistan en Perzië het Indiase subcontinent binnen om er te plunderen, op slaven (en slavinnen) te jagen of er delen van te bezetten. Vanaf de 13e eeuw vestigden dynastieën van vreemde moslimoverheersers met Turkse, Perzische of Mongoolse roots zich in noordelijk India en later ook in het zuiden.

Ze poogden er de bevolking gedwongen te bekeren tot de islam en verwoestten tal van tempels en monumenten van de inheemse religies, net zoals ze dat eerder ook gedaan hadden in Perzië en Centraal-Azië. De enorme en in Azië beroemde boeddhistische universiteit en bibliotheek van Nalanda in de staat Bihar gingen in vlammen op, net als tempels van hindoes, boeddhisten, jaïns en andere. In de plaats verrezen moskeeën. De Quwwat ul-Islam-moskee - gebouwd in 1206 door de eerste "sultan" (moslimheerser) van Delhi - bevat zelfs stenen en zuilen waarin u figuren uit hindoe- en jaïntempels herkent.