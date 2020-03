Skipistes open in de Hoge Venen, maar er geraken is vandaag bijna onmogelijk

Wanneer er sneeuw valt ons land, beginnen ski- en langlaufliefhebbers al te dromen. Skiën in eigen land is niet altijd voor de hand liggend. Met de 25 centimeter die er nu ligt, is het tijd om de latten boven te halen.

In de Hoge Venen gaan heel wat ski- en langlaufpistes open. Enig minpunt: de pistes zijn vandaag niet eenvoudig te bereiken want de wegen ernaartoe zijn dichtgesneeuwd. Vanaf morgenochtend zouden de meeste pistes normaal gezien wel bereikbaar moeten zijn.

Niet alle pistes zullen open zijn. Wie wil gaan skiën, snowboarden, langlaufen, snowbladen of sleeën, checkt best online welke pistes er open zijn. Een aantal uitbaters beslist pas na deze nacht of ze open gaan of niet.

