CD&V wil regeling voor ouders van "sterrenkinderen" versoepelen

Met het wetsvoorstel van CD&V zou dat mogelijk worden na dag 1 in de zwangerschap. Dat komt overeen met een eerder voorstel van de Gezinsbond. De versoepeling zou enkel gelden in Vlaanderen, legt Verherstraeten uit: "In Vlaanderen kan men een kindje (dat dood wordt geboren, red.) al begraven na een zwangerschap van 1 dag, en op die manier het rouwproces een start geven. In Wallonië en Brussel kan dat pas vanaf 15 weken", zegt hij.



"Wij stellen voor dat je een geboorteakte kunt maken met naam en familienaam vanaf het moment dat je kindje kan begraven worden. In Wallonië en Brussel zal dat dan een latere datum zijn", zegt Verherstraeten.