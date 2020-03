Twaalf vluchtelingen teruggevonden in koelwagen van chocolademerk Ferrero

"Bij het openen van de vrachtwagen, wachtte een grote verrassing: er zaten twaalf mensen in de koelwagen", vertelt de burgemeester van Ternat, Michel Vanderhasselt (CD&V). De wagen is van chocoladefabrikant Ferrero, bekend van de Nutella chocopasta en de Ferrero Rocher-pralines. Het is niet de eerste keer dat er vluchtelingen opduiken in de fabriek van het chocolademerk. Ook in 2014 verstopten al eens acht vluchtelingen zich in een vrachtwagen.

Hoewel het om een koelwagen gaat, raakte niemand onderkoeld. "Voor chocolade moet de temperatuur constant 15 graden zijn. Warm is dat niet, maar die temperatuur is niet levensbedreigend." De politie gaat de vluchtelingen ondervragen en nadien worden ze ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. "De nationaliteit van de mensen moet nog bevestigd worden, maar we vermoeden dat ze uit Eritrea komen", aldus de burgemeester.