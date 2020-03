N-VA en Open VLD snoeihard voor elkaar op Twitter: "Zet samenwerking in Vlaamse regering onder druk"   

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil niet reageren voor onze microfoons of camera, maar laat weten dat "de sfeer en daadkracht in de Vlaamse regering uitstekend is". Partijgenoot Anneleen Van Bossuyt is het daarmee eens. "Momenteel blijft de Vlaamse regering goed werken, maar je kan niet om de feiten heen", zegt zij. Van Bossuyt staat wel achter het filmpje: "Ik denk dat in dat filmpje feiten worden weergegeven. Als het pijnlijk is om dat te zien, is dat voor hun rekening."