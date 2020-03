UZ Antwerpen bouwt containerafdeling om patiënten op te vangen die mogelijk besmet zijn met coronavirus

De symptomen van een besmetting met het coronavirus zijn dezelfde als die van de gewone griep. "Het gaat vooral om hoesten, koorts en slijmproductie. De kans dat je dan gewone griep hebt is ook nog altijd vele malen groter dan dat je besmet bent met corona." Als je toch bezorgd bent, is het belangrijk dat je niet meteen naar de dokter trekt. "Ga niet in een wachtzaal zitten tussen andere mensen, maar bel eerst naar je huisarts. Die zal nagaan of er een risico is of niet en je eventueel doorverwijzen."

"We zijn zeker klaar", besluit Guy Hans. "We hebben de structuren, de richtlijnen en de uitrusting om groepen mensen heel snel in afbakening te plaatsen."