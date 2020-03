VAB: “Een op de acht roetfilters bij Euro 5-dieselwagens werkt niet en de autokeuring kan dat niet meten”

Ondertussen is er is een nieuwe minister, Lydia Peeters. Het Goca, de groepering van ondernemingen die verantwoordelijk is voor de autokeuring en het rijbewijs, is nu opgesplitst per regio. Wat vroeger een nationale bevoegdheid was, is nu een regionale. In Vlaanderen is Goca Vlaanderen verantwoordelijk.

“Wij hebben een aantal keer samengezeten met minister Peeters,” zegt Pascal Buekenhoudt van Goca Vlaanderen.”Wij hebben onze voorbereidingen gemaakt voor de uitrol van de nieuwe meettoestellen. Het is nu aan de minister om knopen door te hakken.”

Van de woordvoeder van minister Peeters horen we dat er binnenkort overleg met Goca Vlaanderen gepland is. De reden dat het dossier zo lang aansleept, is volgens Philip De Hollogne te wijten aan het feit dat er een wetgevend kader moet uitgewerkt worden.