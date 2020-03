In december ligt een nieuwe Limburgse wijn in de supermarkt

Wijnmaker Jeroen Houben heeft samen met enkele fruitboeren uit de streek 30 hectare aangeplant met verschillende druivensoorten. Hij wil daarmee een duurzame en lokale wijn maken zonder veel pesticiden te gebruiken. Een lokale wijn moet niet de halve wereld hebben afgereisd eer we hem kunnen proeven. Dat scheelt al heel wat CO2-uitstoot. Maar Jeroen Houben wil verder gaan. “Er bestaat al biologische wijn waarvoor weinig pesticiden worden gebruikt. Maar wij willen uiteindelijk een wijn maken die nog amper restanten bevat van chemische producten."

België is niet zo warm als de traditionele wijnlanden en het regent hier een pak meer”, vertelt Jeroen Houben. “Daarom willen we werken met nieuwe druivensoorten die een kruising zijn van klassieke wijnplanten en andere die goed tegen onze nattigheid kunnen. Dan moeten we onze plantages niet behandelen voor schimmel.” Maar ook insecten kunnen erg vervelend zijn voor wijntelers. “Die kunnen we aanpakken met natuurlijke vijanden, denk maar aan sluipwespen”, gaat Jeroen verder.

(lees verder onder de foto)