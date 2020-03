Verkeershinder aan Scheldebrug Bornem

Het wegdek wordt aangepakt en daarvoor moeten ze de brug volledig afsluiten.

Het verkeer moet over de nieuwe Scheldebrug die ernaast ligt. Je kan er in beide richtingen telkens maar over 1 rijstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. De Vlaamse Waterweg probeert de hinder zo veel mogelijk te beperken, maar verwacht toch files.

De werken aan de oude Scheldebrug duren tot eind april.