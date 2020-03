Voka wil corona-infopunt: “Bedrijven weten niet wat ze moeten doen als werknemer besmet raakt”

“Onze ondernemingen zitten met heel wat vragen over de concrete aanpak van deze crisis”, zegt Hans Maertens van Voka in "De wereld vandaag" Op Radio 1:”Wat moeten we doen als een werknemer besmet geraakt? Wat als een quarantaine de normale werking van het bedrijf hindert of dreigt stil te leggen? Wie moet er verwittigd worden als er een besmetting vastgesteld wordt?”

Voka wil daarom dat er snel een info- en meldpunt opgezet wordt waar bedrijven terecht kunnen voor info en advies, “en desnoods begeleiding wanneer de problemen zich voordoen.”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zegt in een eerste reactie dat ze het verzoek van Voka zal bekijken:“Alle informatie over het coronavirus wordt samengebracht op de website www.info-coronavirus.be. Bij een uitbraak in ons land worden de bedrijven betrokken bij het overleg, maar dat is nu nog niet aan de orde.”