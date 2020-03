"West-Vlaamse voortuintjes moeten onthard worden"

Als je in de streek van Kortrijk woont en je hebt een voortuin met veel beton en asfalt, dan kan je een premie krijgen om die te ontharden. Er is de jongste jaren meer kans op overstromingen doordat ons klimaat verandert. En daarom is het nodig dat beton en asfalt verdwijnt en dat het regenwater door de aarde kan worden opgenomen.



13 gemeenten in het zuiden van onze province lanceren nu samen een campagne. Via een website kan je dan voorstellen doen, van welke plekjes nog onthard kunnen worden. Met dus een premie voor nieuwe planten in je ontharde voortuin.

Deelnemende gemeenten zijn: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.