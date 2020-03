Vrouw uit Puurs sterft na slok van verdachte fles wijn: parket doet oproep

"De vrouw had de dag van haar opname een glas rode wijn gedronken. Volgens een getuige die erbij was, had het slachtoffer na een slok de fles uitgegoten omdat de wijn slecht smaakte. Korte tijd later werd de vrouw onwel, verloor ze het bewustzijn, waarop de getuige de hulpdiensten verwittigde."

Op dit moment is het nog niet duidelijk van waar de fles kwam. Het gaat om een fles "RED Merlot Cabernet Sauvignon 2016" van het merk Black & Bianco. De orginele fles wijn heeft een zwarte kurk, maar de fles in kwestie had er een met een bruine kleur. "De onderzoekers gaan er vanuit dat de fles gemanipuleerd werd en dat er drugs aan de wijn werden toegevoegd", zegt het parket.