Waarom het vredesakkoord tussen de VS en de taliban geen garantie is voor vrede in Afghanistan

Bovendien is een eventueel akkoord met de taliban en de Afghaanse regering niet de enige sleutel tot vrede. Er zullen ook plooien gladgestreken moeten worden met de buurlanden. In eigen land moeten ook de verschillende etnische bevolkingsgroepen op eenzelfde lijn komen te staan. Naast de grote drugsproblematiek moet ook de extreme armoede worden aangepakt, want beide leiden ook tot geweld.

Of zoals de Afghaanse hoofdredacteur Zaki Daryabi zegt: "Veel strijders vechten niet voor een ideaal, maar voor geld. Zolang er armoede is, zullen ze blijven vechten. Als dat niet meer met de taliban kan, dan met IS, Al Qaeda of een van de vele andere terroristische groeperingen die aanwezig zijn in Afghanistan."