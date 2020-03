Verstopte afwateringsbuis zorgt al dagen voor wateroverlast in Krijgsbaantunnel in Deurne

De krijgsbaantunnel aan de luchthaven van Deurne staat al sinds maandagochtend onder water. Hierdoor kon het verkeer maar in één richting door de tunnel en dat zorgt voor veel verkeershinder tussen Mortsel en Borsbeek.

Na drie dagen is de oorzaak gevonden. Het probleem zat vier meter onder de grond. Daar was een afwateringsbuis verstopt met zand. “Hierdoor kwam al het water dat normaal door de buis wordt afgevoerd terug naar boven”, zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. “We gaan de buis nu vrijmaken en het water zo veel mogelijk proberen weg te pompen. Als alles goed is, gaat de tunnel woensdagavond weer open voor verkeer in beide richingen.”