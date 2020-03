Verschillende straten in het Waasland afgesloten na wateroverlast 

In de Ruisstraat in Tielrode is een gracht overgelopen waardoor tuinen onder water kwamen te staan. En in de Smesstraat in Temse overstroomde een deel van de straat. In Vrasene bij Beveren staat onder meer de Steenbeekstraat blank. De brandweer kreeg ook verschillende meldingen binnen uit Sint-Niklaas en Waasmunster.