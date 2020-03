Minister Muylle (CD&V) wil vier extra zorgcentra voor seksueel geweld: "Slachtoffers moeten overal terechtkunnen" 

Sinds de oprichting werden er in totaal al 2.244 slachtoffers geholpen. De slachtoffers zijn vaak jong: de gemiddelde leeftijd ligt rond de 25 en ongeveer 18 procent van de patiënten is jonger dan 15.

Het merendeel van de slachtoffers is vrouwelijk, maar er zijn ook mannen die zich komen aanbieden. In het overgrote deel van de gevallen gaat het om slachtoffers van verkrachting. Daarnaast stappen de meeste slachtoffers kort na de feiten naar het centrum. Vaak gebeurt dat al binnen de 72 uur. En die vlugge reactie was een van de doelstellingen van het project: "Een snelle opvang laat toe om de slachtoffers de best mogelijke hulp te bieden en verhoogt de pakkans van de daders."