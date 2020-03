Alcohol in dienstencentrum Eeklo blijft ook na seniorenprotest duurder: "Wie wil doorzakken, moet maar op café gaan"

Alcohol wordt niet goedkoper. "We willen het alcoholgebruik blijven terugdringen. Wie iets strafs wil drinken en daar niet méér voor wil betalen, moet op café gaan. We hebben het afgelopen half jaar gemerkt dat er dubbel zoveel alcoholvrij bier is gedronken. Er is ook een pak meer frisdrank verkocht", verklaart Smessaert de beslissing.