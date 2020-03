172 miljard euro vloeit vanuit België naar belastingparadijzen: "Ons land neemt een heel zwakke positie in"

172 miljard is een enorm bedrag. (Ter vergelijking: de hele productie van goederen en diensten in België was in 2018 goed voor 440 miljard euro.) Sommige experts wijzen erop dat multinationals, ook die met vestigingen in België, vaak werken met een interne bank. Als die dan in zo'n belastingparadijs staat en er wordt een lening terugbetaald van een paar miljard, dan kom je al snel aan hele hoge bedragen.