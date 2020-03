Aarde heeft - tijdelijk - een tweede (mini)maan

Elon Musk, de CEO van Tesla, twitterde als antwoord op een nieuwsbericht van New Scientist over 2020 CD3: "It's not mine", "Het is niet van mij".

Musk verwees daarbij ongetwijfeld naar de Tesla Roadster die in februari 2018 door een Falcon Heavy raket van SpaceX in in de ruimte werd gelanceerd. De Tesla beschrijft nog steeds een baan om de zon.