Al 2 incasternen terecht na ontsnapping uit Planckendael

Bij Planckendael zijn ze tevreden met de vele meldingen. "Het is fijn om te zien dat er zoveel reacties zijn en al zeker als er een foto bij zit. Dan weten we snel of het ook echt over een incastern gaat of niet", zegt Marleen Huyghe van Planckendael. "Intussen heeft er één vogel zijn weg zelf teruggevonden naar de dierentuin. Een ander beestje zijn we gaan ophalen in Zaventem na een melding". Planckendael vraagt aan de buurtbewoners om ogen en oren open te blijven houden. "We zijn nog altijd op zoek naar de zestien andere vogels en hopen ze snel terug te vinden. Met wat geluk komen ze uit zichzelf terug als ze honger krijgen."

De incastern is een meeuwachtige en is duidelijk te herkennen aan z'n snor. "Ze hebben een fijne, lange en witte snor die een beetje lijkt op de snor van schilder Salvador Dali." Als je denkt een incastern te zien, mag je dat melden op gespot@planckendael.be.