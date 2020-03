Antwerpsupporters voor de rechter wegens agressief gedrag

De aanleiding is een aanval op een bus met Beerschotfans in Mortsel in de zomer van 2017. Nadien spitste het onderzoek zich ook toe op illegale, geheime bijeenkomsten tussen hooligans van rivaliserende voetbalclubs. Ze spreken af op afgelegen plaatsen en gaan er met elkaar op de vuist. Nu heeft de raadkamer dus 66 Antwerpsupporters doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Er loopt een gelijkaardig dossier naar 40 supporters van voetbalclub Beerschot. Het parket zal waarschijnlijk ook aan deze supporters vragen om voor de rechter te komen.