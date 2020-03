Geen kussen of handdrukken meer in Kortrijks bedrijf uit schrik voor coronavirus

Bij de tweede glazen deur kan je er niet naast kijken. Een affiche vraagt om elkaar niet meer te knuffelen, te kussen of handen te geven. In enkele ruimtes staat er ook desinfecterende gel. In het bedrijf is het de gewoonte dat de werknemers elkaar elke dag begroeten met een handdruk. Voor medewerker Angelo Vandenbulcke is het wennen: “In het begin wil je een hand geven, maar dat mag natuurlijk niet. We knikken nu naar elkaar of glimlachen eens.”

“Wij willen zeker geen paniek zaaien”, zegt Feys. “Momenteel voelen wij de impact van het coronavirus nog niet, maar wij denken wel dat er een domino-effect kan zijn.” Binnenkort gaat hij naar een vakbeurs in Las Vegas. “Ik wacht af. Zoals het er nu uitziet ga ik ernaartoe, maar de Chinezen hebben wel al een verbod gekregen. De sector is er dus echt mee bezig.”