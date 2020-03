Houden werkgevers hun werknemers beter thuis na reis in coronagebied? "Als ze geen symptomen hebben, is dat niet nodig"

Heel wat bedrijven informeren intussen hun personeel over het coronavirus en sensibiliseren op de werkvloer met tips over hygiëne. Een bedrijf uit Marke bij Kortrijk heeft zijn personeel en bezoekers gevraagd om elkaar voorlopig geen hand of kussen te geven. Sommige grote bedrijven hebben zakenreizen naar regio's met besmettingshaarden geschrapt. Anderen gaan nog verder. De banken BNP Paribas Fortis en ING bijvoorbeeld vragen aan personeelsleden die in risicogebieden geweest zijn om 14 dagen thuis te blijven en van daaruit te werken. Bij de bank Belfius vragen ze aan hun personeelsleden die op vakantie geweest zijn, om 7 dagen van thuis uit te werken.



"In overleg met hun manager kunnen zij telewerken, vakantie of recuperatie opnemen", staat specifiek in een mededeling van BNP Paribas Fortis. Die bank stelt ook alle geplande vergaderingen met meer dan 10 mensen, waaronder internationale deelnemers, tot nader order uit.

"In principe gelden er geen andere regels voor bedrijven dan voor de algemene bevolking", zegt professor Steven Van Gucht, voorzitter van het wetenschappelijk comité coronavirus. "Wanneer mensen terugkomen uit het buitenland en geen symptomen hebben, is er in principe geen probleem. Er geldt dus: geen symptomen, geen problemen. Soms willen bedrijven wat strenger zijn dan nodig is. Dat is hun verantwoordelijkheid en initiatief, niet op vraag van de overheid. Een nulrisico bestaat natuurlijk niet."

