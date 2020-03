Boerderij met melkkoeien in Hechtel-Eksel wil klimaatvriendelijker worden: "Broeikasgassen verminderen met speciaal veevoeder"

Het is de eerste keer in Vlaanderen dat een boerderij helemaal wordt doorgelicht. De landbouwsector wil samen met de overheid onderzoekers aan het werk zetten om boerderijen klimaatvriendelijker te maken. Stefan Maes en zijn zoon Stijn hebben 500 melkkoeien in hun stallen staan. "Ze krijgen nu al een speciaal voedsel", zegt Stefan. "Daardoor is er minder uitstoot van gassen. Dat soort voedsel is in volle ontwikkeling."

Onderzoekster Veerle Van Linden stelt heel wat vragen aan de boeren. "Waar gaat de mest naartoe?", wil ze weten. Door hen uitgebreid te bevragen kan ze achteraf een goed zicht krijgen op mogelijke klimaatmaatregelen. "De scan is een soort röntgenfoto van het bedrijf", vertelt Veerle. "We gaan kijken waar de meeste broeikasgassen vandaag komen. We gaan hen tips geven om die uitstoot te verminderen."