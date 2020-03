Regen legt bommen en granaten bloot in de streek van Ieper

De verzameling obussen en granaten op de werf in de Forreststraat in Zonnebeke is niet de enige deze week. Op een andere werf werden 35 springtuigen verzameld. Bij de politie van de zone Arro Ieper liepen op één week tijd al meer dan 20 meldingen binnen.

Vermoedelijk hebben de meldingen te maken met de regen die de metalen voorwerpen naar de oppervlakte duwt. "Het probleem is dat ze op die werven vaak alle gevonden obussen, granaten en patronen bij elkaar leggen en dit pas op het einde van de dag melden", zegt commissaris Glenn Verdru. "Maar dat is geen goed idee."



De politie vraagt daarom om gevonden projectielen altijd veilig te laten liggen en de politie te contacteren. "Zelfs na 100 jaar vormen ze nog altijd een gevaar”, waarschuwt de politie. “De politie zorgt na de melding voor een eerste screening. Op basis van die gegevens beslist de ontmijningsdienst Dovo welke actie nodig is: onmiddellijk ingrijpen, perimeter instellen, latere ophaling enzovoort.”