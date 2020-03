Boomknuffelen in Overijse: "Iedereen zou wat vaker een boom moeten knuffelen"

Bomen zijn erg belangrijk voor Ariane en maken een groot deel uit van haar leven: “Ik beschouw mezelf een beetje als een boom, of toch de mens. Via mijn voeten probeer ik me wortels in te beelden die de aarde in gaan. Met mijn hoofd maak ik dan contact met de hemel. “

“Het is ook altijd fijn om het proces te zien van sterven en opnieuw leven”, zegt Ariane nog. “De natuur wordt op een bepaald moment bruin en dor en als de lente begint, herleeft alles en wordt alles groen. Je ziet bloemen, je ruikt parfums, de vogels beginnen te fluiten, alles herleeft. Mensen zouden zich wat meer moeten verbinden met onze planeet.