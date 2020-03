Meer en meer vrouwen vragen borstvoedingspauzes op het werk, "maar soms kom je in een veredelde bezemkast terecht"

Moeders die borstvoeding geven en na hun bevallingsverlof weer aan het werk gaan, kunnen officiële borstvoedingspauzes aanvragen. Dat zijn werkonderbrekingen waarin ze hun baby borstvoeding kunnen geven of melk kunnen afkolven. Wettelijk hebben vrouwen het recht om tot 9 maanden na de geboorte borstvoedingspauzes te nemen. Wie minstens 7.30 uur per dag werkt, kan twee keer een pauze van een half uur nemen, wie minder dan 7.30 uur per dag werkt, heeft recht op één pauze.

Borstvoedingspauzes zijn werkonderbrekingen, ze worden niet betaald door je werkgever en je krijgt er een uitkering van het ziekenfonds voor. Die uitkering moet je aanvragen via je werkgever. Volgens cijfers van het RIZIV is het aantal vrouwen dat dat doet, de laatste vijf jaar sterk aan het stijgen: van 1.206 vrouwen in 2013 naar 2.148 in 2018. En daarnaast zijn er ook veel vrouwen die in onderling overleg met hun werkgever afspraken maken, buiten de wettelijke regeling.