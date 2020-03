Brandweer krijgt 1.016 oproepen per dag in Vlaanderen, meer dan de helft voor ziekenvervoer

“De cijfers van de brandweer zijn aanzienlijk hoog,” zegt Bert Brugghemans van Netwerk Brandweer. “1016 keer per dag rukt de brandweer uit voor een noodgeval. De brandweer is dus zeer actief in Vlaanderen.”

“Brand is ongeveer 5 procent van onze activiteit. We hebben een 55 tal branden per dag, Dat komt neer op een 20.000 per jaar. De grootste activiteit van de brandweer is het ziekenwagentransport. Daarna volgen de technische interventies. Dat zijn eigenlijk de interventies die we doen bij storm, bij wateroverlast zoals de laatste weken waar we duizenden mensen hebben geholpen.”