Al 40 tips over verdwijning Britta Cloetens, politie: "We zitten niet stil, we blijven zoeken"

In de laatste aflevering van "De verdwijning van Britta Cloetens" vertelt een van de speurders hoe frustrerend het is dat het lichaam van de jonge vrouw nooit gevonden is, ondanks intensieve zoektochten. De 25-jarige Britta werd negen jaar geleden vermoord, en haar moordenaar zit ook in de cel, maar na al die jaren is haar lichaam nog niet gevonden.