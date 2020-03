Britten willen in juni uitzicht op handelsakkoord met de EU, anders verlaten ze de onderhandelingen

Gove wil wettelijk bindende verplichtingen over de toegang tot de Europese financiële markt. Die sector is erg belangrijk, want Londen is nog altijd een van de belangrijkste financiële centra ter wereld, al verliest het wel wat pluimen door het vertrek uit de EU.

Regulering is een ander kernwoord dat terugkomt. Londen verzet zich tegen wat het als onderwerping aan de EU-wetten beschouwt, zowel inzake financiële diensten, fiscaliteit en arbeidswetgeving.

Visserij is een apart hoofdstuk en was dat ook tijdens de brexitdiscussie. "De EU moet de status van het VK als een belangrijk maritieme staat erkennen. Londen zal volgens Gove dan ook niet langer de Europese visserijwetgeving inclusief visquota aanvaarden. Toegang tot elkaars visserijgronden is erg belangrijk. Nu kunnen EU-vissers nog volgens EU-richtlijnen nog altijd vis vangen in Britse wateren en omgekeerd. Het VK -en dan vooral Schotland- hebben een erg grote economische exclusieve zone (EEZ) in de Noordzee en de Atlantische Oceaan.

Er klonk dus vooral stoere taal, maar uiteraard moeten de gesprekken met de EU nog beginnen. Voor de EU worden die gevoerd door de Franse ex-minister en gewezen EU-commissaris Michel Barnier die eerder al brexitonderhandelaar was. Aan Britse kant is dat David Frost, een belangrijk adviseur van premier Boris Johnson.

