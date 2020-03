Gemeente Buggenhout sluit jeugdhuis door drugprobleem: "Op vraag van de jongeren" 

Het jeugdhuis zal in september weer open gaan. Iedereen hoopt dan met een propere lei te kunnen beginnen. Schepen van jeugd Mieke Van Malderen (CD&V) vindt de beslissing van de jongeren moedig: "Eigenlijk hebben ze zelf beslist om voor nultolerantie te gaan. Ik vind dat heel moedig om zo aan de toekomst te werken. We kunnen natuurlijk niet garanderen dat het probleem tegen september opgelost is, maar we gaan er wel alles aan doen. We zijn bezig met een traject rond drugsbeleid en zorgen voor draaiboeken zodat de nieuwe ploeg met extra motivatie van start kan gaan."