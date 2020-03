Coronavirus duwt Bel-20 opnieuw flink in het rood

De Bel-20 is deze week al 10 procent van zijn waarde kwijtgespeeld en doet het vandaag nog slechter dan de meeste andere Europese beurzen. Het dagverlies van 4,98 procent is het slechtste resultaat sinds 24 juni 2016, de dag na het brexit-referendum.

Dat komt door het grote gewicht van AB InBev in de Bel-20. De Leuvense bierbrouwer heeft vanmorgen bij de bekendmaking van zijn jaarresultaten gemeld dat het coronavirus het bedrijf dit jaar 160 miljoen euro aan winst zou kosten.

Dat verlies komt vooral doordat… het nachtleven in heel wat Chinese steden is stilgevallen. Dat geeft het aandeel een tik van ruim 10 procent. En omdat brouwer AB Inbev een heel groot bedrijf is, weegt dat zwaar door in de Bel-20.

Alsmaar meer bedrijven melden trouwens dat productieproblemen in China kunnen wegen op de verkoop. Dat geldt onder meer voor Microsoft, Apple en Solvay. Die alarmsignalen maken dat beleggers hun aandelen van de hand doen.

