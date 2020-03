Eerste coronabesmetting in Nederland, vijf bijkomende doden in Italië en UAE Tour stopgezet

Ook de gebruikelijke vrijdaggebeden in de moskeeën in de hoofdstad Teheran zijn geschrapt. Dat is wel een uitzonderlijke maatregel in Iran. Het virus zou zich in dat land verspreid hebben via pelgrims in de heilige steden Qom en Mashhad. Van daaruit zouden sjiitische pelgrims het virus verspreid hebben in Arabische staten zoals Koeweit, Bahrein en Oman. Toch blijven de pelgrimsoorden open, al moedigt de overheid niet aan om ze te bezoeken. Volgens waarnemers is het voor de religieuze machthebbers erg moeilijk om die schrijnen te sluiten.

Anderzijds dreigt er een tekort aan beschermend materiaal zoals mondmaskers. Iran heeft enkele weken geleden een grote hoeveelheid geschonken aan China, maar toen dacht niemand aan besmetting in eigen land. De prijs van mondmaskers zou intussen vertienvoudigd zijn. De VS hebben inmiddels toestemming gegeven om humanitaire hulp aan Iran mogelijk te maken. Dat zou het tekort aan medisch materiaal moeten aanvullen. Iran staat nog altijd onder zware economische sancties die door de VS opgelegd zijn.

Overigens hebben de Iraanse staatsmedia bekendgemaakt dat vicepresident Masoumeh Ebtekar ook besmet is met het virus. Ebtekar is vooral bekend als de woordvoerster van de gijzelnemers in de Amerikaanse ambassade in 1980. Eerder was ook de viceminister van Volksgezondheid Harirchi besmet geraakt. (Lees verder onder de foto).