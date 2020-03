Debutant Marieke Lucas Rijneveld op longlist Man Booker International

"De avond is ongemak" verscheen 2 jaar geleden. De vertaling bij Faber @ Faber heet "The Discomfort of Evening". De Man Booker International bekroont een in het Engels vertaalde roman of verhalenbundel. Op 19 mei vangt de uiteindelijke winnaar bijna 60.000 euro. Rijneveld debuteerde in 2015 met de poëziebundel "Kalfsvlies". Vorig jaar verscheen een tweede bundel "Fantoommerrie" die genomineerd werd voor de Herman de Coninckprijs. "Het is een maand van nominaties!" jubelt Marieke Lucas Rijneveld. "En ik ben een fan van Herman de Coninck", voegt ze er aan toe.