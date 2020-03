Hoe zit het ondertussen in China? "Aantal coronadoden daalt, mensen moeten in zelfquarantaine en ze koken meer zelf"

In China gaat het aantal mensen die sterven aan het nieuwe coronavirus Covid-19 in dalende lijn. Gisteren stierven er 29 mensen die besmet waren met het virus, dat is het laagste cijfer in weken. Er waren 433 nieuwe besmettingen. Voor het eerst zijn dat er minder dan buiten China. Vooral in Zuid-Korea en Italië neemt het aantal besmettingen toe. Volgens correspondent Eefje Rammeloo spreken de Chinese staatsmedia van een ommekeer, maar in het dagelijkse leven blijft het heel erg onduidelijk wat nu wel en niet mag.