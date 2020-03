Film over opkomst en verval van megadiscotheek Zillion begin 2021 in bioscoop

Regisseur Robin Pront heeft de cast van zijn nieuwe film "Zillion" voorgesteld. Naast de eerder bekendgemaakte Matteo Simoni (als Dennis Black Magic) spelen ook onder meer Jonas Vermeulen (als Frank Verstraeten), Charlotte Timmers, Barbara Sarafian en Geert Van Rampelberg een rol.

Zillion werd eind jaren 90 een hotspot op het Antwerpse Zuid dankzij de voor die tijd impressionante toeters en bellen zoals een draaiende dansvloer, een lasershow en zelfs vuurwerk. Sterke man achter het verhaal van de futuristische megadiscotheek was zakenman Frank Verstraeten, met de hulp van pornokoning Dennis Black Magic die voor de nodige pikante extraatjes zorgde.

Al snel bleken er echter problemen met de bouwvergunning, brandveiligheid - er mochten veel minder mensen binnen dan in de praktijk het geval was - en overlast. In 2002 was het feestje definitief voorbij. Intussen werd het gebouw zelfs afgebroken om plaats te maken voor een wooncomplex.

"Zolang ik al films wil maken, droom ik ervan om het verhaal van de Zillion naar het grote scherm te brengen", zegt regisseur Robin Pront. "Het leven van selfmade man Frank Verstraeten die de uitgaanswereld in België naar een hoger niveau tilde en zichzelf gaandeweg verloor in de chaos van seks, drugs en dancemuziek, is er één die absoluut een eigen film verdient."

De opnames gaan op 16 maart van start op locatie in Vlaanderen en Nederland. Als alles volgens plan verloopt, komt de film begin februari 2021 uit.