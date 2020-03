De geschiedenis lijkt zich te herhalen: in de middeleeuwen kwam ook de pest via Italië Europa binnen

Waarschijnlijk ging de pest aan land in Messina op Sicilië, en trok de ziekte daarna via Napels noordwaarts. Bronnen uit de 14e eeuw maken melding van een zijderoutevloot waarvan de bemanning ziek aanmeerde in Messina in het jaar 1346.

Van Hee: “Eens op het land ging het ook toen snel. De pest verspreidde zich over heel Europa, op de klassieke wijze, reizend met paard en kar. In twee jaar tijd had de ziekte het volledige continent bereikt. Ze heeft gewoekerd tot 1351.”

Italië was het ideale land voor de pest om Europa te veroveren. Het had door zijn welvarende havensteden contacten met verre gebieden. Het had dankzij de bloei ook overbevolkte steden waar mensen in slechte omstandigheden dicht op elkaar leefden.

Van Hee: “De pest is een bacteriële vectorziekte. Ze wordt overgedragen via ratten en vlooien en kwam zo bij de mens terecht. Het gebrek aan hygiëne was de grote katalysator, samen met de onwetendheid. Want vergeet vooral niet, het ging toen om de bacterie Yersinia pestis. Ze is pas eind negentiende eeuw gedetecteerd. Maar in Italië was de oorzaak op dat moment bij geen enkele wetenschapper bekend."