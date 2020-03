130 hotelgasten in quarantaine op Tenerife mogen naar huis, onder wie 15 Belgen

Landgenoot Tim De Cauter is waarschijnlijk bij de 15 Belgen die het hotel mogen verlaten. De man uit Halle hoopt dat hij zo snel mogelijk weg kan uit het hotel.

Toen hij echter naar de ambassade belde, met de vraag of hij op de lijst stond van mensen die het hotel mogen verlaten, werd hij naar het hotel zelf doorverwezen. Maar daar bleken ze over geen lijst te beschikken.

Carine Van Poucke uit Spiere-Helkijn, in West-Vlaanderen, zal nog langer in het hotel vastzitten, omdat ze voor maandag was ingecheckt. Dat slechte nieuws te horen krijgen, was even slikken, zegt ze. "Toen we belden naar het consulaat, zeiden ze dat we tot 9 maart moeten blijven. En indien er een nieuw geval van het coronavirus opduikt, kan dat nog verlengd worden."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: