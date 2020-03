Houtverkoop in Meerdaalwoud in Oud-Heverlee groot succes

De duurste houtsoort was de inlandse eik. De hoogste prijs bedroeg 865 euro per kubieke meter. Ook de Amerikaanse eik en beuk waren erg in trek. In totaal heeft de verkoop ruim 150.000 euro opgebracht en daar was Natuur en Bos erg blij mee. Het grootste deel van de stammen wordt verwerkt in ons land en de buurlanden.