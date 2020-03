Incavogel uit Planckendael gespot in Gooik en eentje gevonden in Zaventem

"Vanmorgen waren al een paar eenden teruggekomen", zegt biologe Marleen Huyghe van Planckendael. "Spijtig genoeg hebben we de inca vogels, officieel incastern, niet kunnen lokken met eten. Vermoedelijk zitten ze in de buurt van de Vaart want ze eten vooral vis. We hebben wel een melding gekregen uit Gooik.

Deze middag zat er nog eentje in Vlaams-Brabant, de incastern is al opgehaald in Zaventem. De vogels zijn ongevaarlijk. Ze zijn grijs, wat groter dan een duif, met een rode bek en een soort witte lange snor. Ze worden ook wel eens Dali-vogels genoemd." Wie zo'n vogel ziet mag Planckendael contacteren via gespot@planckendael.be of via het telefoonnummer 015/45.09.03.