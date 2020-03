Jambon (N-VA) wil meer geld voor Vlaanderen uit Europees fonds voor meest vervuilende regio's 

Vlaanderen krijgt te weinig geld uit het Europees Transitiefonds dat vervuilende regio's moet helpen bij vergroening. Dat laat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) opnieuw verstaan in een kritische brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, schrijft De Morgen. In het Transitiefonds is momenteel "slechts" 68 miljoen euro voorzien voor België. Het fonds is bedoeld om regio's economisch te ondersteunen die sterk afhangen (of eerder afhingen) van steenkool, bruinkool, turf en olieschalie.