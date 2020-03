Jonge striptekenaars krijgen kans in Marc Sleen Museum

De bedoeling is dat de bezoekers er in het museum kennis kunnen maken met de manier waarop strips gemaakt worden. Jonge, pas afgestudeerde studenten van Sint-Lucas zullen er terecht kunnen om strips te bedenken en te tekenen. "We willen die jonge kunstenaars ook een kans geven om hun strips te laten publiceren", vertelt Catherina Kochuyt, de weduwe van Marc Sleen. "Er zijn echt grote talenten die geen kansen krijgen. We hopen dat we ze door deze kans te geven, ze een mooie carrière kunnen uitbouwen."