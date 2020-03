Knokke-Heist wil komaf maken met de vele immoborden

De immokantoren in Knokke-Heist krijgen een brief waarin het gemeentebestuur hen vraagt om hun gezond verstand te gebruiken. “Op sommige momenten lijkt het alsof de helft van Knokke-Heist te koop staat. Dat is slecht voor ons imago en is storend voor het straatbeeld”, zegt schepen Annie Vandenbussche (GBL).

De immoborden zijn al enkele jaren een doorn in het oog van het gemeentebestuur. Maar juridisch blijkt het moeilijk om een echt verbod op te leggen. Daarom vraagt het schepencollege de immokantoren om het gebruik van de borden te beperken. Sensibiliseren in plaats van bestraffen, dus.

Wie toch nog een bord wil uithangen, beperkt zich het liefst tot één stuk. Of beter nog: een affiche aan het venster. Het schepencollege is van plan de situatie na de zomer te evalueren. Als er dan nog zoveel immoborden hangen, zal het gemeentebestuur maatregelen nemen.