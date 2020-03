Ook Limburgse werkgevers hebben veel vragen over het coronavirus: "We willen overleggen met de overheid"

Limburgse ondernemingen die samenwerken met Chinese of Italiaanse bedrijven voelen al de gevolgen van het Coronavirus. Caleffi International verkoopt onder meer verwarmingstoestellen en toestellen voor drinkwater. Die worden in Noord-Italië gemaakt op een 80-tal kilometer van de besmettingshaarden. En daar zijn ze uiteraard wel wat voorzichtiger en mogen bijvoorbeeld buitenstaanders niet meer de fabrieken binnen. Mauro Manfredi: “Er is nog geen reden tot ongerustheid. We moeten bekijken welke extra maatregelen we moeten nemen, want we hebben daar 800 mensen werken. Als de besmetting dichterbij komt, zal dat gevolgen hebben.” Maar Mauro Manfredi is er voorlopig nog gerust in: “Als je de virologen hoort, is de ziekte nog onder controle. Het is vooral belangrijk om snel maatregelen te nemen.”