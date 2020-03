Man schiet vijf mensen dood in Amerikaanse bierbrouwerij

Het is nog onduidelijk wat precies is gebeurd bij het pand van brouwerij Molson Coors. De hulpdiensten trokken massaal naar het complex en zetten wegen af, onder meer met een aanhangwagen.

Werknemers van de brouwerij probeerden een veilig onderkomen te zoeken en communiceerden onder meer via tekstberichten met de buitenwereld. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. Lokale media berichten dat het om een werknemer gaat die ontslagen is, nadat de brouwerij een herstructurering had aangekondigd.